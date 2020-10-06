"Нафтогазу" напророкували чотири роки збитків

Міністерство фінансів України спрогнозувало, що у найближчі чотири роки збитки державної групи "Нафтогаз" перевищать 21 млрд гривень.

Така інформація випливає зі звіту про фіскальні ризики до проєкту закону "Про державний бюджет на 2021 рік".

За розрахунками Мінфіну:

у 2020 році збитки перевищать 4,2 млрд грн,

у 2021 році – 7,5 млрд грн,

у 2022 році – 5,4 млрд грн,

у 2023 році – 4,4 млрд грн.

Діяльність "Нафтогазу" буде збиткова у найближчі чотири роки Міністерство фінансів

"Моделювання діяльності Групи "Нафтогаз" здійснювалось на підставі прогнозів "НАК "Нафтогаз України" щодо обсягів та цін реалізації продукції в 2020 – 2023 роках", – зазначається у звіті.

Мінфін здійснював моделювання за трьома сценаріями (базовий, стресовий та оптимістичний). Збитковість НАКу у 2020 – 2023 роках очікується в кожному з них.

Моделювання діяльності Групи "Нафтогаз" Міністерство фінансів

У 2020 році порівняно із 2019 роком очікується значне зниження обсягів реалізації газу усім категоріям споживачів – на 11,2 млрд куб м, або на 37,6%.

Зокрема, у 2021 році – ще на 1 млрд куб м, або на 5,5% порівняно із 2020 роком. Зростання обсягів реалізації в 2022 – 2023 роках не передбачається.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НАК Андрій Коболєв заявив, що компанія отримала за перше півріччя 2020 року чистий збиток 11,5 млрд грн через падіння цін на газ і нафту та пандемію коронавірусу.