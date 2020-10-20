Нафтогазовий гігант здійснив першу поставку "палива майбутнього"

Французький нафтогазовий гігант Total вперше поставив партію скрапленого природного газу з нульовим викидом вуглецю. Його також називають "паливом майбутнього".

Як повідомляє Energy Voice, поставку отримала китайська держкорпорація China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). "Ця перша партія СПГ, де викиди вуглецю були компенсовані по всьому виробничо-збутовому ланцюжку, є новим кроком в нашому прагненні підтримати наших клієнтів на шляху до нульових викидів вуглецю", – констатували в Total.

У компанії пояснили, що розробка СПГ необхідна для задоволення зростання світового попиту на енергію при одночасному зниженні вуглеродоємності споживаних енергетичних ресурсів.

"Нульовий викид вуглецю" означає, що Total і CNOOC компенсували кількість еквіваленту діоксиду вуглецю, яке пов'язане з усім вуглецевим слідом вантажу СПГ.

Total – другий за величиною гравець в галузі СПГ. У 2019 компанія продала понад 34 млн тонн СПГ і планує збільшити цей обсяг майже до 50 млн тонн на рік до 2025 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Американські виробники зрідженого природного газу приготувалися заповнити Європу паливом на тлі відновлення цін на сировину. Таким чином, американський СПГ буде конкурувати з російським газом на енергоринку Європейського Союзу.