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"Нафтогаз" засекретив нову зарплату Коболєва: документ

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"Нафтогаз України" відмовився надати копію контракту, укладеного між компанією та Андрієм Коболєвим як головою правління цієї компанії.

У відповідь на запит "Українських Новин" у НАК послалися на конфіденційність інформації і наявність персональних даних у контракті.

"Запитувана Вами інформація, яка міститься в контракті від березня 2019-го з головою правління НАК "Нафтогаз України" Андрієм Коболєвим, є конфіденційною в значенні статей 6 і 7 Закону (про доступ до публічної інформації)..." — йдеться у відповіді.

"Нафтогаз" засекретив нову зарплату Коболєва: документ

ukranews.com

"Нафтогаз" засекретив нову зарплату Коболєва: документ

ukranews.com

У компанії пояснили, що інформація про розмір зарплати Коболєва є персональними даними в значенні рішення Конституційного Суду України від 20.01.12 р. №2-рп/2012 ст. 302 Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 6 Закону України "Про захист персональних даних".

"Така інформація є конфіденційною і може бути поширена тільки за згодою особи, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини", — уточнили у відповіді.

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"Нафтогаз" визнав, що компанія може бути прирівняна до розпорядників інформації, яка "становить суспільний інтерес (суспільно необхідної інформації)". Однак вважає єдино можливим задоволення цього суспільного інтересу тільки одночасно з публікацією річної фінансової звітності компанії.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

"Додатково наголошуємо, що будь-який суспільний інтерес, який може існувати щодо інформації, яка міститься в контракті, зокрема в частині витрат компанії, задовольняється шляхом опублікування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 р. №1067 інформації про структуру, принципи формування та розмір винагороди голови правління компанії одночасно з річною фінансовою звітністю, а також у рамках розкриття інформації компанією з допомогою власних ресурсів або каналів зовнішніх комунікацій", — вказали у відповіді.

Зазначається, що видання вже оскаржило в суді відмову НАК надати доступ до даних про розмір заробітної плати та винагород, передбачених для Коболєва в нещодавно укладеному новому контракті з Національною акціонерною компанією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 березня діючий контракт із главою НАК "Нафтогаз-України" Андрієм Коболєвим вирішили продовжити ще на рік.

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Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"зарплата
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