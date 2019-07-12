"Нафтогаз" зароблятиме менше": у Зеленського прокоментували ціни на газ

У липні українські споживачі платитимуть за газ на 21% менше, ніж вони платили в квітні. Але що станеться з тарифами в опалювальний сезон – спрогнозувати зараз неможливо.

Про це заявив в ефірі ObozTV представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, коментуючи зниження ціни на газ у липні ще на 10,4%.

"Компанія "Нафтогаз" зароблятиме менше, а українські споживачі будуть економити більше. Ось так воно буде відбуватися. Більше того, 10,4% – це зниження в липні. А якщо говорити за три місяці – травень, червень і липень – то сумарно зниження склало 21%", – уточнив Герус.

На питання, чия це перемога – нової влади чи старої, Герус відповів: "Це в першу чергу перемога споживачів".

Прогнозувати вартість газу для населення в довгостроковій перспективі (на опалювальний сезон 2019/2020) представник президента відмовився.

"Думаю, що на серпень змін не буде. А що буде через 3-4 місяці, я не готовий сказати", – зауважив він.

За словами Геруса, це залежить від "певних ринкових чинників".

"Є постанова Кабінету міністрів, яка вказує чотири параметри, від яких може залежати ціна на газ", – пояснив він.

"Неможливо сьогодні сказати, що буде через півроку: зниження чи така ж ціна. Залежить від низки факторів", – ще раз наголосив чиновник.

Газ для споживачів у липні подешевшав на 10,4% oteple.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у липні уряд зажадав від НАК "Нафтогаз України" знизити ціну на газ для населення ще на 650 грн за тисячу кубічних метрів. Тепер ціна має становити 4905 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ, транспортування і розподілу).

Раніше експерт із питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук спрогнозував, що вже восени блакитне паливо знову подорожчає до 8-9 тисяч грн за тисячу кубометрів.

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