"Нафтогаз" запустить віртуальний реверс газу з Європою: що зміниться для України

НАК "Нафтогаз України" заявив, що "Оператор газотранспортної системи" має намір вже у 2020 році відкрити віртуальний реверс зі Словаччиною.

"Є фізичні потоки газу зі Словаччини в Україну. Сподіваємося, що з цього року незалежний оператор в рамках нових домовленостей зі словацькою стороною і "Газпромом" зможе відкрити віртуальний реверс", – йдеться на сторінці компанії у Twitter.

У "Нафтогазі" зазначили, що це буде вигідніше для України, оскільки не потрібно буде витрачати газ на прокачку туди і назад

Віртуальний реверс передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони проводять взаємозалік.

Зокрема, "Оператор ГТС України" і Eustream 31 грудня підписали технічний договір про взаємодію за європейськими правилами в точках Будінце і Ужгород-Велке Капушани. Це дало можливість здійснення віртуального реверсу природного газу.

Є фізичний потік газу Із Словаччини в Україну. Сподіваємось з цього року, незалежний оператор, у рамках Нових домовленностей зі Словацькою стороною та Газпромом, зможу Відкрити віртуальний реверс. Це вігідніше-ні треба втрачають газ на прокачку туди й назад. - Нафтогаз України (@NaftogazUK) January 21, 2020

"Оператор газотранспортної системи" має намір вже в 2020 році відкрити віртуальний реверс зі Словаччиною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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