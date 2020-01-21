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21 січня • оновлено в 14:38
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"Нафтогаз" запустить віртуальний реверс газу з Європою: що зміниться для України

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НАК "Нафтогаз України" заявив, що "Оператор газотранспортної системи" має намір вже у 2020 році відкрити віртуальний реверс зі Словаччиною.

"Є фізичні потоки газу зі Словаччини в Україну. Сподіваємося, що з цього року незалежний оператор в рамках нових домовленостей зі словацькою стороною і "Газпромом" зможе відкрити віртуальний реверс", – йдеться на сторінці компанії у Twitter.

У "Нафтогазі" зазначили, що це буде вигідніше для України, оскільки не потрібно буде витрачати газ на прокачку туди і назад

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Віртуальний реверс передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони проводять взаємозалік.

Зокрема, "Оператор ГТС України" і Eustream 31 грудня підписали технічний договір про взаємодію за європейськими правилами в точках Будінце і Ужгород-Велке Капушани. Це дало можливість здійснення віртуального реверсу природного газу.

"Оператор газотранспортної системи" має намір вже в 2020 році відкрити віртуальний реверс зі Словаччиною

"Оператор газотранспортної системи" має намір вже в 2020 році відкрити віртуальний реверс зі Словаччиною

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
А гроши переплачивать за этот реверс тоже виртуальные? :)
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Куни Чан
Куни Чан
Зато бабки реальные ;)
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Питон Каа
Питон Каа
Кто думает, что виртуальный реверс дороже прямых поставок - тот москаль...
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