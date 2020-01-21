"Нафтогаз" запустить віртуальний реверс газу з Європою: що зміниться для України

НАК "Нафтогаз України" заявив, що "Оператор газотранспортної системи" має намір вже у 2020 році відкрити віртуальний реверс зі Словаччиною.
"Є фізичні потоки газу зі Словаччини в Україну. Сподіваємося, що з цього року незалежний оператор в рамках нових домовленостей зі словацькою стороною і "Газпромом" зможе відкрити віртуальний реверс", – йдеться на сторінці компанії у Twitter.
У "Нафтогазі" зазначили, що це буде вигідніше для України, оскільки не потрібно буде витрачати газ на прокачку туди і назад
Віртуальний реверс передбачає обмін природним газом між операторами газотранспортних систем, коли фізично газ через кордон не переміщається, а сторони проводять взаємозалік.
Зокрема, "Оператор ГТС України" і Eustream 31 грудня підписали технічний договір про взаємодію за європейськими правилами в точках Будінце і Ужгород-Велке Капушани. Це дало можливість здійснення віртуального реверсу природного газу.
Є фізичний потік газу Із Словаччини в Україну. Сподіваємось з цього року, незалежний оператор, у рамках Нових домовленностей зі Словацькою стороною та Газпромом, зможу Відкрити віртуальний реверс. Це вігідніше-ні треба втрачають газ на прокачку туди й назад.- Нафтогаз України (@NaftogazUK) January 21, 2020
"Оператор газотранспортної системи" має намір вже в 2020 році відкрити віртуальний реверс зі Словаччиною
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України й Росії почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна й Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз у історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "ринок газу" на сайті "OBOZREVATEL".