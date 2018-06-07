"Нафтогаз" запропонував переговори "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" запропонував російському монополістові "Газпрому" вести діалог про умови майбутнього транзиту в Євросоюз.

"Пропонуємо пану Міллеру (Голова "Газпрому". - Ред.) обговорити це питання на переговорах, ініційованих Єврокомісією", - цитує "Інтерфакс-Україна" повідомлення прес-служби компанії.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня російський газовий монополіст заявив про намір розірвати діючі контракти з українською компанією. У НАК, в свою чергу, підкреслили, що розірвання в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня українська компанія почала процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня Голландський суд задовольнив клопотання України про арешт часток "Газпрому" в дочірніх компаніях.