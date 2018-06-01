"Нафтогаз" висунув ультиматум "Газпрому" щодо транзиту: в Росії розкрили подробиці

НАК "Нафтогаз України" готовий зберегти ставку транзиту російського газу в 2020-2028 роках приблизно на нинішньому рівні, проте для цього "Газпром" повинен погодитися прокачувати по 110 млрд кубометрів на рік і на зростання тарифів.

Відповідні умови, за словами близького до російському монополісту джерела, комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко направив заступнику голови правління "Газпрому" Олександру Медведєву, передає "Комерсант".

Зокрема "Нафтогаз" наполягає на підвищенні тарифів на прокачування вже в 2018-2019 роках, тобто в рамках чинного контракту. За діючою ставкою без урахування паливної складової НАК буде отримувати 2,55 млрд доларів виручки на рік. При цьому українська компанія наполягає на 3,7 млрд доларів - з ростом тарифу приблизно на третину.

Після 2019 року "Нафтогаз" вважає достатньою тарифну виручку в 2,7 млрд доларів на рік без паливної складової, але лише за умови транзиту 110 млрд кубометрів на рік.

Українська компанія пропонує перенести підвищені платежі за 2018-2019 роки на 2020-2028 роки, тоді в найближчі час тариф не зміниться, а потім середній платіж складе 3,2 млрд доларів на рік.

Російські джерела відзначають, що якщо "Газпром" буде наполягати на зниженні тарифів або відмовиться гарантувати завантаження газотранспортної системи в 110 млрд кубометрів, то "Нафтогаз" вимагатиме в арбітражі компенсації знецінення ГТС.

Розмір знецінення при тарифі в 1 долар (за 1 тис. кубометрів на 100 км) і транзиті до 13 млрд кубометрів "Нафтогаз" оцінює в 11 млрд доларів, при поточному тарифі і транзиті в 65 млрд кубометрів - в 6 млрд доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" з більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом".

2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

30 травня "Нафтогаз" почав процес стягнення з російського газового монополіста 2,6 млрд доларів боргу. При цьому швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни.