"Нафтогаз" висміяв "Газпром" через вимогу скасувати рішення арбітражу

НАК "Нафтогаз України" висміяв російського газового монополіста "Газпром", який зажадав повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу через українську територію.

"Цікаво, чи залучали експертів з" Алмаз-Антей ", - йдеться на сторінц і Нафтогазу" в Facebook.

"Алмаз-Антей" є російським концерном, який виготовляє зброю, в тому числі ЗРК "Бук". Експерти підприємства ще в 2015 році провели ряд експериментів, результати яких не співпали з висновками міжнародного слідства у справі про катастрофу Boeing-777 рейсу МН17.

Таким чином, представники української компанії відповіли "Газпрому", який заявив, що "значна частина арбітражного рішення була написана не арбітрами, а іншою особою".

Яка саме "інша особа" і з якою метою написано "значну частину" рішення, в "Газпромі" не уточнили.

При цьому висновок експерта, за словами представників "Газпрому", став "новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати міста Стокгольма".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.