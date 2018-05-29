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"Нафтогаз" висміяв "Газпром" через вимогу скасувати рішення арбітражу

3.6тЧитати новину російською

НАК "Нафтогаз України" висміяв російського газового монополіста "Газпром", який зажадав повністю скасувати рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзиту газу через українську територію.

"Цікаво, чи залучали експертів з" Алмаз-Антей ", - йдеться на сторінц і Нафтогазу" в Facebook.

"Алмаз-Антей" є російським концерном, який виготовляє зброю, в тому числі ЗРК "Бук". Експерти підприємства ще в 2015 році провели ряд експериментів, результати яких не співпали з висновками міжнародного слідства у справі про катастрофу Boeing-777 рейсу МН17.

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Таким чином, представники української компанії відповіли "Газпрому", який заявив, що "значна частина арбітражного рішення була написана не арбітрами, а іншою особою".

Яка саме "інша особа" і з якою метою написано "значну частину" рішення, в "Газпромі" не уточнили.

При цьому висновок експерта, за словами представників "Газпрому", став "новим доказом серйозних порушень шведського права та арбітражного регламенту Торговельної палати міста Стокгольма".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань в суперечці з "Газпромом".

2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін.

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "Обозреватель".

Тема
Стокгольмське рішення по газу
Місце
Україна
Об'єкти
Нафтогаз УкраїниГазпром
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Тимофеев Олег
Тимофеев Олег
Раскрываем тайны. После того, как российские дипломаты уведомили королевство, что отныне Стокгольмский суд Россия не будет рассматривать в качестве компетентного, сразу поступила информация, что "я ни я и лошадь не моя". И вдруг выясняется, что Арбитраж обнаружил процессуальный казус, и типа судья не писал и не озвучивал свой вердикт. Понятно, что решение было неправовым, а юридический нонсенс лишал Швецию такого исключительного права на арбитражные дела. Поиск Россией альтернативного Арбитражного суда для заключения международных контрактов, сразу же решил проблему в "мгновение ока". Это ни адвокаты России что-то там нашли, это Стокгольмский арбитраж выкручивается из этой казусной ситуации.
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