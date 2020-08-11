"Нафтогаз" "вимиває" з бюджетів міст десятки мільйонів гривень щороку, – експерт

Дискримінаційні умови співпраці комунальних підприємств із НАК "Нафтогаз" щороку коштують місцевим бюджетам шалених коштів, що вираховуються десятками мільйонів гривень. Адже різниця в тарифах і необхідність теплокомуненерго сплачувати величезні штрафи з накопичених за попередні роки боргів за природний газ лягає на місцеві бюджети. Про це в ексклюзивному коментарі розповів Ярослав Рябошук, заступник виконавчого директора Асоціації міст України.

За його словами, щороку місцеві бюджети змушені вкладати свої гроші в комунальні підприємства задля того, аби не зірвати опалювальний сезон.

"Такі платежі проводяться регулярно, щороку. Тому що опалювальний сезон починається з шантажу НАК "Нафтогазом" комунальних підприємств: ми вам вимкнемо газ, доки ви не погасите відповідну заборгованість. Місцеві бюджети вкладають свої кошти. Зазвичай це робиться через підтримку статутної діяльності. Комунальне підприємство розраховується за природний газ із "Нафтогазом". Зокрема, ці кошти йдуть на компенсацію різниці в тарифах та сплату штрафних санкцій і пені на заборгованість, яку нараховує монополіст. Суми там – колосальні. З обласних центрів це в середньому від 30 до 60 млн грн щороку", – підкреслив Рябошук.

За його словами, видатки місцевих бюджетів на галузь ЖКГ стабільно залишаються другою за величиною статтею витрат після освіти.

Рябошук також пояснив, на що саме йдуть такі шалені кошти. За його словами, в Україні система розрахунків за компослуги вибудувана так, що комунальні підприємства ніколи не зможуть розрахуватися за боргами з "Нафтогазом".

"Дуже проста схема працює. Комунальні підприємства мають платити авансом за спожитий природний газ. Але кошти від населення за спожите тепло вони отримують наступного місяця після того, як надали послугу. Тобто за опалення в січні споживач платить у лютому – і так далі. Виникає касовий розрив майже 2 місяці. КП не може заплатити – виникає заборгованість за природний газ. І на цю заборгованість НАК "Нафтогаз" автоматично нараховує штрафні санкції і пені, які договорами на постачання природного газу передбачені дуже великі", – пояснює Рябошук.

"Далі комунальне підприємство отримує з міського бюджету гроші на оплату газу, але "Нафтогаз" їх зараховує не як погашення заборгованості, а як погашення штрафних санкцій і пені. І це питання не вирішується. Ми завжди цими коштами гасимо не тіло заборгованості, а штрафні санкції і пені, які наростають щороку більше і більше. Тому в НАК "Нафтогазу" такі серйозні прибутки, але заборгованість залишається", – додає він.

Така система сама по собі суттєво ускладнює роботу комунальних підприємств. А після введення розподільчих рахунків вони взагалі опинилися на межі виживання.

"Свого часу "Нафтогаз" пролобіював так звані розподільчі рахунки. Що це таке? Всі кошти, які збирає комунальне підприємство, потрапляють на ці розподільчі рахунки. А потім "Нафтогаз" каже: а тепер із цих розподільчих рахунків віддайте нам стільки-то на оплату природного газу. Щомісяця відсоток змінюється, може бути до 80%. А інколи бувало, що й 100% коштів забирали в підприємств на оплату газу. І тільки після цього кошти надходять у КП. Добре, якщо хоч на виплату зарплати працівникам вистачить, не кажучи вже про ремонти і так далі. Ця система працює вже 10 років. І виникає питання: якщо вона така ефективна – чому ж досі є заборгованість за газ?" – каже Рябошук.

На його думку, місцеві бюджети, замість того, аби вкладатися в оплату за спожитий природний газ, мали би вкладати в інвестиційний складник комунальних підприємств, у зменшення енерговитрат і підвищення енергоефективності. Це допомогло би забезпечити окупність підприємств, а у майбутньому – знизити тарифи. Однак наразі "Нафтогаз" цілком влаштовує наявна ситуація, коли завдяки величезним штрафам, яких комунальні підприємства з об’єктивних причин не можуть уникнути, монополіст отримує надприбутки.

Єдиним способом розв'язання проблеми і виходу із замкненого боргового кола для галузі експерти називають перегляд системи штрафів s пені за договорами між комунальними підприємствами та "Нафтогазом". Адже значна частина заборгованості комунальників перед "Нафтогазом" складається саме з необґрунтованих штрафів і пені, які монополіст нараховує на заборгованість за природний газ. Тоді як самі комунальні підприємства за чинним законодавством можуть нараховувати споживачам-боржникам штрафи у розмірі не більш як 0,01% від суми заборгованості, "Нафтогаз" стягує з комунальних підприємств штраф у розмірі 50% від заборгованості. Приміром, теплокомуненерго наразі заборгували "Нафтогазу" приблизно 35 млрд грн. З них 9,5 млрд грн – це штрафи і пені.

Також експерти наполягають: держава має сприяти налагодженню діалогу між "Нафтогазом" і комунальними підприємствами в пошуку взаємовигідних способів реструктуризації безпосередньо заборгованості за газ – з можливістю поступового розрахунку з боргами без нарахування величезних штрафів. Це допоможе зберегти галузь і забезпечити своєчасне і якісне надання українцям комунальних послуг, зокрема, з опалення та підігріву води.

Раніше повідомлялося, що Асоціація газового ринку України підтримала механізм зі списання заборгованості по всьому ланцюжку доставлення газу для населення і підприємств ТКЕ, запропонований у законопроєкті 3800-1. Було зазначено, що такі заходи поряд із твердженням економічно обґрунтованих тарифів забезпечать економічну стабільність як усіх підприємств галузі, так і державного оператора ГТС.