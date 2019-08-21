"Нафтогаз" відповів Зеленському на пропозицію "вбити і розчленувати" компанію

НАК "Нафтогаз України" заявив, що "вбивство і розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави як власника.

Таким чином представники національної акціонерної компанії відреагували на пропозицію команди президента Володимира Зеленського розділяти і продавати по частинах великі державні компанії-монополісти.

"Нафтогаз" генерує 16% доходів державного бюджету. Завдяки нашій роботі ситуація з підготовкою до зими в газі зараз є набагато кращою, ніж у вугіллі. У підземних сховищах сьогодні майже на 3,5 млрд кубометрів більше газу, ніж торік", – повідомляє компанія у Facebook.

У НАК також нагадали, що стягують з "Газпрому" $2,84 млрд, судяться з ним на понад $11 млрд, та вимагають у Російської Федерації $5,2 млрд за вкрадені активи в Криму.

"Влада, обрана народом, має право формувати політику щодо долі державної власності і держпідприємств. Ми цілком поділяємо ідею, що державні підприємства мають бути приватизовані повністю або частково… Нам ближча філософія: трансформуйся або помри", – резюмували у "Нафтогазі".

НАК заявив, що "вбивство і розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив про плани провести в Україні земельну реформу, що дозволить відкрити ринок землі в 2020 році.

Також президент повідомив, що в наступні роки економіка України зростатиме на рівні 5-7%.

"У наступні роки Україна буде стрімко рости – до 5-7% на рік. Уже цієї осені буде проведена низка необхідних реформ, які дозволять зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", – підкреслив Зеленський.

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