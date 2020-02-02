"Нафтогаз" відповів "Слузі народу" на "собачий" скандал через тарифи

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що родини, які витрачають на комуналку понад 15-20% свого доходу мають право на державну субсидію.

"Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом", – повідомила пресслужба НАК на Facebook.

Таким чином у "Нафтогазі" відреагували на заяву народного депутата від президентської партії "Слуга народу" Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Представники НАК наголосили, що в держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну.

"Споживачі, які сумлінно сплачують за газ, і деякі наші контрагенти з-за кордону подбали, щоб ці гроші у держави були", – резюмували у "Нафтогазі".

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що родини, які витрачають на комуналку понад 15-20% свого сімейного доходу мають право на державну субсидію

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Брагар потрапив у ще один скандал, пов'язаний із волонтерками, які влаштували конфлікт з водієм автобуса через російську мову.

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