Головна Новини
2 лютого • оновлено в 12:47
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

"Нафтогаз" відповів "Слузі народу" на "собачий" скандал через тарифи

1.1т
Читати матеріал російською

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що родини, які витрачають на комуналку понад 15-20% свого доходу мають право на державну субсидію.

"Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом", – повідомила пресслужба НАК на Facebook.

Таким чином у "Нафтогазі" відреагували на заяву народного депутата від президентської партії "Слуга народу" Євгена Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

Новини
"Нафтогаз" запустить віртуальний реверс газу з Європою: що зміниться для України

Представники НАК наголосили, що в держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну.

"Споживачі, які сумлінно сплачують за газ, і деякі наші контрагенти з-за кордону подбали, щоб ці гроші у держави були", – резюмували у "Нафтогазі".

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що родини, які витрачають на комуналку понад 15-20% свого сімейного доходу мають право на державну субсидію

НАК "Нафтогаз України" повідомив, що родини, які витрачають на комуналку понад 15-20% свого сімейного доходу мають право на державну субсидію

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Брагар потрапив у ще один скандал, пов'язаний із волонтерками, які влаштували конфлікт з водієм автобуса через російську мову.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Тарифи ЖКГ і субсидії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Євген Брагар
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
8
6
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги