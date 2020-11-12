Вітренко повідомив про колосальні збитки "Нафтогазу", попри прибуток у 2019 році

НАК "Нафтогаз-України" отримала 18,7 млрд грн збитків за 9 місяців 2020 року. До того ж 2019 рік компанія завершила з 19,9 млрд грн прибутків.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook колишній виконавчий директор НАК Юрій Вітренко. Він заявив, що про такі дані фінансової звітності компанії йому повідомили джерела.

"18,7 млрд грн – збиток "Нафтогазу" за 9 місяців 2020 року, хоча за той самий період 2019 року "Нафтогаз" мав прибуток у розмірі 19,9 млрд грн. Про такі дані зі звітності "Нафтогазу" як окремої юридичної особи мені неофіційно повідомили мої джерела. Тепер хочеться почути офіційну інформацію від "Нафтогазу" та від уряду. Також хотілось би побачити і консолідовану звітність групи "Нафтогаз", – написав він.

Вітренко нагадав, що колись у НАК свої збитки пояснювали зниженням цін на нафту, а не ефективним менеджментом, і ставили в приклад компанію Schell.

"Так от, у Schell за 9 місяців прибуток 489 млн дол. Від себе додам, що це порівняння із Schell було в принципі маніпулятивним, оскільки в "Нафтогазу" інша структура доходів. Це вже не кажучи про те, що зокрема через бездіяльність "Нафтогазу", в Україні ціна на газ на оптовому ринку вища, ніж у Європі. Також зверну увагу, що "Нафтогаз" ще й досі не опублікував і не прокоментував свою фінансову звітність за 9 місяців. Хоча той же Schell (Royal Dutch Shell) це давно зробив. Як і всі інші великі публічні компанії", – сказано в повідомленні.

На думку Вітренка, це ще одне підтвердження того, що "Нафтогаз" декларує прозорість, а на практиці чинить протилежні речі.

"Сподіваюсь, тепер журналісти змусять "Нафтогаз" опублікувати та прокоментувати фінансову звітність за 9 місяців 2020-го. Термін уже сплив. "Нафтогаз" витрачає колосальні гроші на інформаційні системи. Фінансовий директор – іноземець, який до цього працював у Schell, і який мав начебто забезпечувати фінансову прозорість. Чому ж тоді не публікується звітність, коли інші вже давно опублікували? Суспільство має право вимагати прозорості від найбільшої державної компанії, зокрема таких базових речей, як своєчасна публікація фінансової звітності", – підсумував колишній виконавчий директор НАК.

Збиток "Нафтогазу" за 9 місяців склав уже 18,7 млрд грн Facebook Юрія Вітренка

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