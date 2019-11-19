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19 листопада • оновлено в 16:00
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Продовжать автоматично: стала відома доля транзиту з Росії після 2020 року

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Контракт на транзит нафти між "Укртранснафтою" і російською "Транснафтою" буде автоматично продовжений на 2020 рік.

"Угода про транзит нафти діє до 31 грудня, а потім автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо будь-яка зі сторін не повідомить іншу про його розірвання з попереднім повідомленням за 6 місяців", – йдеться у проспекті емісії єврооблігацій НАК Нафтогаз України, повідомляє Enkorr.

"Жодна зі сторін не направила повідомлення про припинення, і угоду про транзит нафти буде продовжено автоматично", – відзначається в документі.

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Чинний контракт між "Укртранснафтою" і "Транснефтью", відповідно до проспекту емісії єврооблігацій, укладений 16 листопада 2004 року.

Цим договором не визначено обов'язкові фіксовані обсяги прокачування нафти, вони залежать від безлічі факторів, включаючи параметри контрактів російських виробників з європейськими покупцями. Ставка тарифу по ньому визначається додаткову угоду.

Контракт на транзит нафти між " Укртранснафтою " і російською "Транснафтою" буде автоматично продовжений на 2020 рік

Контракт на транзит нафти між " Укртранснафтою " і російською "Транснафтою" буде автоматично продовжений на 2020 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко Виктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Укртранснафта НАК "Нафтогаз"
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