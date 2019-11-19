Продовжать автоматично: стала відома доля транзиту з Росії після 2020 року

Контракт на транзит нафти між "Укртранснафтою" і російською "Транснафтою" буде автоматично продовжений на 2020 рік.

"Угода про транзит нафти діє до 31 грудня, а потім автоматично продовжується на кожний наступний рік, якщо будь-яка зі сторін не повідомить іншу про його розірвання з попереднім повідомленням за 6 місяців", – йдеться у проспекті емісії єврооблігацій НАК Нафтогаз України, повідомляє Enkorr.

"Жодна зі сторін не направила повідомлення про припинення, і угоду про транзит нафти буде продовжено автоматично", – відзначається в документі.

Чинний контракт між "Укртранснафтою" і "Транснефтью", відповідно до проспекту емісії єврооблігацій, укладений 16 листопада 2004 року.

Цим договором не визначено обов'язкові фіксовані обсяги прокачування нафти, вони залежать від безлічі факторів, включаючи параметри контрактів російських виробників з європейськими покупцями. Ставка тарифу по ньому визначається додаткову угоду.

Контракт на транзит нафти між " Укртранснафтою " і російською "Транснафтою" буде автоматично продовжений на 2020 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL:

22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Белнефтехим" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів з Росії в інші країни.

У "Белнефтехиму" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. Вміст хлорорганічних сполук в нафти Urals в десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії.

Компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти по магістральному нафтопроводу "Дружба".

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