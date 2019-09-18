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19 вересня • оновлено в 00:31
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"Нафтогаз" розділили: оприлюднено документ Кабміну

1.4т Читати матеріал російською

Кабмін видав постанову про анбандлінг (поділ) монополіста НАК "Нафтогаз України".

Відповідний документ із оновленим планом дій був опублікований на сайті уряду в середу, 18 вересня.

Крім того, з'явилося розпорядження №791-р від 18 вересня, яким майбутній оператор ГТС України ПАТ "Магістральні газопроводи України" переданий в управління Мінфіну.

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"Нафтогаз" розділили: оприлюднено документ Кабміну

Відзначимо, з ухваленням нового плану відділення постанови КМУ №496 від 1 липня 2016 року і №800 від 9 листопада 2016 року про анбандлінг і реструктуризацію НАК "Нафтогаз України" втратять чинність.

Раніше міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що створення акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" і передачі йому всіх українських газопроводів вимагали Євросоюз і МВФ. Це рішення дозволить повністю відокремити діяльність із транспортування газу від діяльності з видобутку та постачання газу.

Кабмін розділив "Нафтогаз"

Кабмін розділив "Нафтогаз"

Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт із питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

А директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів із країнами ЄС.

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Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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