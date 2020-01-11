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11 січня • оновлено в 14:01
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"Нафтогаз" призначив нового директора: хто ним став і що відомо

2.6т
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НАК "Нафтогаз України" призначив Петруса ван Дріла на посаду фінансового директора групи.

Він відповідатиме за розбудову інтегрованої корпоративної фінансової функції, визначення фінансової політки, принципів та процедур компанії. Про це повідомила пресслужба НАК.

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Також до його обов’язків входитиме:

  • управління процесами фінансового прогнозування та планування;

  • забезпечення коштів для фінансування стратегічних ініціатив групи;

  • підвищення ефективності та результативності фінансових операцій.

У "Нафтогазі" наголосили, що ван Дріл – фінансист з майже 30-річним досвідом роботи на різних позиціях у Shell, починаючи з фінансового радника у дочірній компанії Billion International і закінчуючи посадою віце-президента Royal Dutch Shell з питань бухгалтерського обліку та звітності.

На різних етапах своєї кар’єри він працював у таких сферах як бухгалтерський облік та звітність, управління ефективністю бізнесу, бізнес-партнерство, управління цінністю, аутсорсинг фінансових та бізнес-процесів, злиття та поглинання, а також відносини з інвесторами.

Він закінчив Коледж Томаса Мора у Гаазі та вивчав управління бізнесом в Університеті Еразма Роттердамського за напрямком фінансовий та економічний менеджмент. Також навчався за програмою обміну у Віденському університеті економіки та управління бізнесом.

НАК "Нафтогаз України" призначив Петруса ван Дріла на посаду фінансового директора групи

НАК "Нафтогаз України" призначив Петруса ван Дріла на посаду фінансового директора групи

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы в скакуасии закончились, несите ГамаДрила!
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