"Нафтогаз" показав тарифи на газ на жовтень: як найбільш вигідно купити

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" опублікувала ціни на блакитне паливо на жовтень.

Як сказано на сайті НАК, тарифи збережено на рівні вересня – 4,7 грн/кубометр у межах пакету "Місячний" та 5,24 грн/кубометр у межах тарифу "Річний".

У чому різниця між тарифами

У межах ринку газу "Нафтогаз" виступає як один із постачальників, з якими можуть укласти угоду споживачі. Він пропонує два тарифи – "Місячний" і "Річний".

Основна перевага "Річного" тарифу полягає в можливості отримати необхідний обсяг газу, який клієнт споживає протягом року, без передоплати. Цей тариф допоможе прогнозувати свої витрати на газ і не переплачувати за блакитне паливо у разі зростання ринкових цін.

Ціна в тарифі "Місячний" змінюватиметься щомісяця відповідно до ринкових умов (тобто зростатиме під час опалювального сезону і знижуватиметься в теплу пору року). Також споживачі отримуватимуть знижку 1%, якщо заплатять за газ до 15 числа поточного місяця.

Тариф "Річний" передбачає фіксацію ціни на газ на рік уперед. Вона може бути вищою за ціну на газ улітку, але зі зростанням тарифів узимку під'єднання до нього може виявитись вигіднішим. Однак "Нафтогаз" поступово коригує тариф відповідно до цін у Європі.

Тарифи на газ НАК "Нафтогаз-України"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня 2021 року можуть почати вимикати газ усім споживачам, хто буде без лічильників. Це передбачено в чинному Законі "Про комерційний облік газу".

Цієї зими суми в платіжках українців за газ можуть зрости. Однак у людей є можливість зафіксувати тариф на рік уперед.