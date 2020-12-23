'Нафтогаз' підвищив ціни на газ: кого стосуватиметься

НАК "Нафтогаз-України" підвищив ціну на газ для підприємств теплокомуненерго у грудні на 13,5%.

Як повідомляється на сайті компанії, ціна в рамках покладених спеціальних зобов'язань (ПСО) тепер становить 7324 грн/тис. кубометрів.

Відзначається, що ціна блакитного палива для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів № 867 від 19 жовтня 2018 року, з урахуванням змін цін на європейських газових хабах.

У цю ціну не входять витрати на транспортування газу по магістральних і розподільних трубопроводах.

Нафтогаз до 1 травня 2021 року поставляє природний газ для виробників тепла на умовах ПСО.

Складова газу в тарифах на тепло і гарячу воду – 70-80%. Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Якщо раніше тариф на газ встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

Нагадаємо, ціна газу в Європі з початку грудня виросла на 18%. На голландському хабі TTF (контракт на добу вперед) з поставкою 23 грудня ціна газу зросла до нового локального рекорду – $220 за тисячу кубометрів. Це максимальне значення за останні 22 місяці – з 5 лютого 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні схвалили підвищення з 1 січня 2021 року тарифів на розподіл природного газу. У підсумку в середньому ціни зростуть на 80%.