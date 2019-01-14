''Нафтогаз'' піде на поступки ''Газпрому''? Експерт розкрив усі карти України

НАК "Нафтогаз" може відмовитися від судових претензій до "Газпрому". Це станеться в разі укладення між компаніями вигідного довгострокового контракту.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив енергетичний експерт Олексій Дубовський. За його словами, "Нафтогазу" потрібен "довгий" договір на п'ять і більше років.

"Він хоче максимальні ціни за транзит. Відповідно, тоді вартість нашої ГТС буде високою і її не потрібно буде здавати на металобрухт", – наголосив Дубовський.

На його думку, в разі підписання з "Газпромом" такого контракту, Україна зможе перекачувати близько 60-80 млрд кубометрів газу на рік. Це буде приносити "Нафтогазу" прибуток у розмірі 13-14 млрд доларів США.

"І тоді має сенс, якщо ми підписуємо довгий контракт, на гарних умовах і т.д., відмовитися від цього позову. Тому тут немає нічого надприродного... зараз просто йде перекидання м'яча", – запевнив експерт.

НАК "Нафтогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 лютого Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" за більшістю важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня в "Газпромі" заявили про намір розірвати діючі контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. При цьому в НАК наголосили, що розірвання контракту з "Газпромом" в односторонньому порядку юридично неможливе.

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