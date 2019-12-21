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21 грудня • оновлено в 16:55
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Крим не здали: Україна озвучила важливий нюанс після газових переговорів із Росією

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Україна і Росія під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу не порушували питання активів НАК "Нафтогаз", які розташовані в анексованому Криму.

"З приводу арбітражу, який стосується активів групи "Нафтогаз" у Криму: жодним чином це не згадується у цьому протоколі", – повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко на брифінгу в суботу, 21 грудня.

За його словами, питання кримських активів проходить окремим процесом.

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"Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за позовами "Нафтогазу". І в цьому протоколі це ніяк не згадується", – резюмував Вітренко.

Таким чином, в України залишаються претензії до Росії на 5 млрд доларів за захоплення активів "Нафтогазу".

Україна і Росія під час переговорів щодо транзиту не порушували питання активів НАК "Нафтогаз", що розташовані у Криму

Україна і Росія під час переговорів щодо транзиту не порушували питання активів НАК "Нафтогаз", що розташовані у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

  • Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

  • Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

  • У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

  • Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.

  • У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. У Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

  • Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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Автор
Віктор Калиненко
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