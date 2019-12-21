Крим не здали: Україна озвучила важливий нюанс після газових переговорів із Росією

Україна і Росія під час тристоронніх переговорів щодо транзиту газу не порушували питання активів НАК "Нафтогаз", які розташовані в анексованому Криму.

"З приводу арбітражу, який стосується активів групи "Нафтогаз" у Криму: жодним чином це не згадується у цьому протоколі", – повідомив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко на брифінгу в суботу, 21 грудня.

За його словами, питання кримських активів проходить окремим процесом.

"Стороною цього процесу є держава Російська Федерація, яка відповідає за позовами "Нафтогазу". І в цьому протоколі це ніяк не згадується", – резюмував Вітренко.

Таким чином, в України залишаються претензії до Росії на 5 млрд доларів за захоплення активів "Нафтогазу".

Україна і Росія під час переговорів щодо транзиту не порушували питання активів НАК "Нафтогаз", що розташовані у Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема йшлося про 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи із 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа. Зокрема компанії "Аеробуд", "Крим Девелопмент", "Нива-тур", "УБК-Інвест", "Едельвейс-2000", ПП "Планета", "Приватофіс", "Приватленд", "Дан-Панорама", "Санаторій Енергетик", КУА "Фінансовий капітал" і КУА "Фінансовий вектор".

У зв'язку з цим Апеляційний суд Києва заарештував акції українських "дочок" російських банків за участю держави: ВТБ, Промінвестбанку та Сбербанку.

Також Гаазький арбітраж ухвалив позитивне рішення у справі НАК "Нафтогаз України" проти Росії за втрачені активи у Криму.

У Росії рішення арбітражу визнати відмовилися, посилаючись на те, що у суду нібито відсутня юрисдикція на розгляд цієї суперечки. У Мін'юсті РФ пообіцяли вжити всіх необхідних заходів, щоб інтереси Росії були представлені і захищені.

Внаслідок анексії Криму "Нафтогаз" втратив на півострові інфраструктуру для транспортування та видобутку газу й нафти, зокрема бурові установки на шельфі Чорного моря, компресорні та інші станції. Все це майно "влада" анексованого Криму "націоналізувала" одразу після анексії.

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