"Нафтогаз" отримав 17 млрд грн збитків на тлі колосальних премій керівництву

Чистий консолідований збиток НАК "Нафтогаз України" за січень-вересень 2020 року склав 17 млрд грн. Водночас голові правління компанії Андрію Коболєву нарахували 229 млн грн премії.

Аналогічний період минулого року компанія завершила з прибутком 12,9 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

У третьому кварталі цього року чистий збиток компанії досяг 5,5 млрд грн, що на 61,8% більше, ніж у третьому кварталі минулого року.

У НАК "Нафтогаз України" зазначили, що причина таких фінансових результатів – менший попит і більш низькі ціни на газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2018 році глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заробив 286,5 млн грн. З них 261 млн грн – премія за перемогу над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Ще майже 700 млн грн топменеджери "Нафтогазу" повинні отримати за підсумками всього процесу проти російської компанії.

Пізніше ЗМІ розповіли, що аудит "Нафтогазу" виявив, що через фінансові порушення в компанії бюджет недоотримав 75 млрд грн. У "Нафтогазі" підтвердили, що отримали від Держаудитслужби акт ревізії й надали свої заперечення.