"Нафтогаз" не в захваті: Коболєв вказав на проблему нового контракту з "Газпромом"

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що він не в захваті від включення компанії до транзитних угод із російським газовим монополістом "Газпромом".
Однак таке рішення є елементом компромісу з української сторони. Про це Коболєв повідомив у коментарі на YouTube-каналі "Нафтогазу".
"З точки зору законодавства й регуляторних актів, які впливають або безпосередньо регулюють ринок природного газу, ми ще повністю не досягли європейського законодавства. Про це непогано обізнаний "Газпром", про це часто говорив і сам "Нафтогаз". "Газпром" не готовий був брати на себе ризики неефективного українського законодавства, тому їх на себе взяв "Нафтогаз", фактично виступаючи буфером між "Газпромом" і "Україною", – зазначив Коболєв.
"Для нас ці ризики є звичними. Ми не в захваті від такого варіанту, але це є елементом компромісу", – додав голова НАК.
За його словами, для України вкрай важливим є найближчим часом завершити реформу газового сектору.
Нагадаємо, що Україна пробачила Росії близько 20 млрд доларів, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом",
У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст. Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що він не в захваті від включення компанії до транзитних угод із "Газпромом"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України й Росії почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна й Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз у історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!