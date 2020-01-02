"Нафтогаз" не в захваті: Коболєв вказав на проблему нового контракту з "Газпромом"

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що він не в захваті від включення компанії до транзитних угод із російським газовим монополістом "Газпромом".

Однак таке рішення є елементом компромісу з української сторони. Про це Коболєв повідомив у коментарі на YouTube-каналі "Нафтогазу".

"З точки зору законодавства й регуляторних актів, які впливають або безпосередньо регулюють ринок природного газу, ми ще повністю не досягли європейського законодавства. Про це непогано обізнаний "Газпром", про це часто говорив і сам "Нафтогаз". "Газпром" не готовий був брати на себе ризики неефективного українського законодавства, тому їх на себе взяв "Нафтогаз", фактично виступаючи буфером між "Газпромом" і "Україною", – зазначив Коболєв.

Новини Росія й Україна домовилися про відмову від претензій щодо газу

"Для нас ці ризики є звичними. Ми не в захваті від такого варіанту, але це є елементом компромісу", – додав голова НАК.

За його словами, для України вкрай важливим є найближчим часом завершити реформу газового сектору.

Нагадаємо, що Україна пробачила Росії близько 20 млрд доларів, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом",

У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст. Однак, у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що він не в захваті від включення компанії до транзитних угод із "Газпромом"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!