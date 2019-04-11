"Нафтогаз" назвав головну умову для зниження цін на газ в Україні

Глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в Україні головною умовою для здешевлення газу для населення є скасування вимоги продажу блакитного палива через газзбути.

"Хочу тут ще раз нагадати, що перехід на ринкове ціноутворення, яке зараз дозволяє споживачам купувати газ дешевше, ніж за регульованою урядом ціною, можливе тільки за повної відміни нині діючої вимоги продавати газ не напряму населенню, а через приватних посередників – газзбути", – пише Коболєв у Facebook.

За його словами, скоригований фінансовий план "Нафтогазу" складали за цінами і на умовах чинної постанови уряду №867 про покладання спеціальних зобов'язань на компанію. Відповідний фінплан вже подали на розгляд Кабінету міністрів.

"Ми підготували документ у повній відповідності до закону про держбюджет, як і вимагав уряд, заново укладаючи зі мною контракт у березні цього року", – підсумував Коболєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 січня Кабмін прийняв рішення зменшити норми споживання газу для громадян без лічильника до 3,29 кубометра на людину. Таке рішення прийняли після того, як облгази через суд повернули норми споживання, які утричі вищі за попередні.

Раніше в Національній комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) заявили, що нові платіжки за газ, які отримали українці в січні, розраховані законно і споживачі можуть здійснювати оплату за ними.

Нагадаємо: в "Нафтогазі" повідомили, що через скасування судом норм споживання газу, українці, у яких не встановлений газовий лічильник, отримали завищені платіжки за газ. Для вирішення цієї ситуації закликали громадян скаржитися на урядову гарячу лінію.

Через донарахування зайвих обсягів газу споживачам, у НКРЕКП запропонували провести позапланову перевірку 20 облгазів.

25 березня НКРЕКП оштрафувала три облгази на 850 тисяч гривень кожен і зобов'язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

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