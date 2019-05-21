"Нафтогаз" – монстр": Гройсман пояснив ситуацію з тарифами на газ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що уряд ухвалив усі рішення, щоб підвищення ціни на газ для населення не було.

За його словами, біля витоків теми формування пропозицій щодо постійного зростання тарифів на газ є, в тому числі, і НАК "Нафтогаз України", передає LIGA.net.

"Це досить серйозний монополіст, я б його назвав навіть монстром. Який керується суто своїми комерційними інтересами", – зазначив Гройсман.

При цьому прем'єр-міністр підкреслив, що "Нафтогаз" повинен виконувати дві функції, одна з яких – соціальна.

За його словами, завдання "Нафтогазу" – знайти більш дешевий газ для українців.

"Ніколи я не чув, що вони хочуть це зробити..."Нафтогаз" – це окрема історія, по якій треба приймати серйозні рішення", – повідомив Гройсман.

"Всі рішення уряду прийнято, щоб підвищення ціни більше не було", – резюмував прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр підкреслив, що "Нафтогаз" повинен виконувати дві функції

Як раніше писав OBOZREVATEL, Національна комісія у сферах енергетики і комунальних послуг отримала у Регуляторної служби дозвіл перевірити всі 20 облгазів, які виставили платіжки з перерахунком. І всі 20 компаній одразу ж подали до суду: намагаються довести, що майбутні перевірки незаконні.

14 березня НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не підвищувати ціни на газ із 1 травня 2019 року. З 1 листопада 2018-го газ для населення подорожчав з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з МВФ. У разі, якби уряд не вдався до такого заходу, країні загрожував би дефолт.

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