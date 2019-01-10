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"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" на $12 млрд: названа умова

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НАК "Нафтогаз України" готовий обговорювати можливість перегляду або відмови від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на суму понад 12 млрд доларів у прив'язці з укладенням нового довгострокового контракту.

"Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати (через Україну. – Ред.), то компенсуйте. Якщо хочете транспортувати й готові укласти довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, то ми готові від позову відмовитися, або переглянути, або змінити його", – заявив голова НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "Нафтогаз" обговорював це питання із представниками Європейської комісії і компанія готова до переговорів із "Газпромом".

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Коболєв підкреслив, що головною метою позову є відшкодування збитків від зниження вартості газотранспортної системи України в результаті будівництва "Газпромом" обхідних газопроводів і невиконання зобов'язань у контракті на транзит.

Він також додав, що стягнення із "Газпрому" коштів за вже виграним транзитним позовом і потенційна перемога в арбітражі за другим позовом змушує діяти акуратно й точно в частині відокремлення від "Нафтогазу" газотранспортної складової.

"Ми створили дві окремі філії, вони вже працюють у складі "Нафтогазу", ми готуємо їх для переведення в окремі компанії наступного року. Ми запропонували саме таку модель анбандлінгу, так званий ISO (independent system operator), яка дає змогу нам цей позов зберегти", – резюмував Коболєв.

"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" на $12 млрд: названа умова

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Зі свого боку швейцарська влада уже вжила відповідних заходів щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Теги
Нафтогаз УкраїниГазпром
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Мир Миру
Мир Миру
Так і буде. Бо погоджене з МВФ підвищення цін на газ та, відповідно, вартості опалення, українців не радує.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Какие, блин, условия. Берете пример с Литвы? Помнится литовцы отказали в продаже российским нефтяным компаниям своего НПЗ, предпочтя поляков, дескать те свои европейские. Бац, сломался нефтепровод туда. Визг, вой -ремонтируйте. Ответ Транснефти- не дорого, покупайте через БТК из Усть-Луги, ТАНКЕРАМИ. Опыт не научил: Калининградская область снабжается газом по трубопроводу через Литву и тут прибалты решили создать газопроводное кольцо исключив из него РФ, бац и намедни Путин присутствовал на открытии терминала для СПГ в КО и нового крупнейшего ПХГ там же, так теперь вроде и газопровод в Литву не нужен, для ГП Литва в балансе микроб, пущай у Штатов покупают или у поляков. Вот так гордые шаровары, вам это в пример.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
"Когда хохол родился, еврей заплакал". ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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