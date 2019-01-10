"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову до "Газпрому" на $12 млрд: названа умова

НАК "Нафтогаз України" готовий обговорювати можливість перегляду або відмови від другого транзитного позову до російського "Газпрому" на суму понад 12 млрд доларів у прив'язці з укладенням нового довгострокового контракту.

"Фактично ми говоримо російським колегам: якщо ви будуєте (обхідні маршрути. – Ред.) і не хочете транспортувати (через Україну. – Ред.), то компенсуйте. Якщо хочете транспортувати й готові укласти довгостроковий контракт за європейськими правилами, з гарантіями, що ці гроші ви нам заплатите, то ми готові від позову відмовитися, або переглянути, або змінити його", – заявив голова НАК Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, "Нафтогаз" обговорював це питання із представниками Європейської комісії і компанія готова до переговорів із "Газпромом".

Коболєв підкреслив, що головною метою позову є відшкодування збитків від зниження вартості газотранспортної системи України в результаті будівництва "Газпромом" обхідних газопроводів і невиконання зобов'язань у контракті на транзит.

Він також додав, що стягнення із "Газпрому" коштів за вже виграним транзитним позовом і потенційна перемога в арбітражі за другим позовом змушує діяти акуратно й точно в частині відокремлення від "Нафтогазу" газотранспортної складової.

"Ми створили дві окремі філії, вони вже працюють у складі "Нафтогазу", ми готуємо їх для переведення в окремі компанії наступного року. Ми запропонували саме таку модель анбандлінгу, так званий ISO (independent system operator), яка дає змогу нам цей позов зберегти", – резюмував Коболєв.

Нагадаємо, що 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" із більшості важливих питань у суперечці з "Газпромом". 2 березня у "Газпромі" заявили про намір розірвати чинні контракти з "Нафтогазом". У російській компанії аргументували, що Стокгольмський арбітраж нібито керувався подвійними стандартами, а рішення суду порушує інтереси сторін. Водночас у НАК наголосили, що розірвати контракт "Газпрому" в односторонньому порядку юридично неможливо.

30 травня "Нафтогаз" розпочав процес стягнення із російського газового монополіста боргу. Зі свого боку швейцарська влада уже вжила відповідних заходів щодо активів "Газпрому" на території країни. 5 червня Нідерландський суд задовольнив клопотання "Нафтогазу" про арешт часток російського газового монополіста у його нідерландських дочірніх компаніях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, НАК "Нафтогаз України" розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".