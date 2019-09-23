Нафта злетіла вище нової позначки: що відбувається на ринку

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 23 вересня, зросли в ході азіатських торгів після різкого обвалу.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 65,06 долара за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 1,1% – до 58,72 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,3% до 60,58 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Котирування нафти підвищилися на новинах про зростання напруженості у відносинах США і Ірану після атак на саудівські нафтові об'єкти.

На ринку зберігаються сумніви про те, як швидко Ер-Ріяд зможе відновити видобуток на колишньому рівні, передає "Інтерфакс".

Зокрема міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф попередив про повномасштабну війну в разі удару американських або саудівських військових по країні.

"До повного відновлення видобутку Саудівською Аравією ціни на нафту продовжать зростати на побоюваннях посилення геополітичних ризиків. Проте, навряд чи ми побачимо війну або військову конфронтацію", – резюмував аналітик HI Investment Corp. Уїлл Юн.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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