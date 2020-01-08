Нафта злетіла вище $70 після атаки Ірану на бази США

Ціна нафти Brent у середу, 8 січня, зросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.

Різке зростання показала і російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Однак пізніше світові ціни на нафту повернулися до стабілізації. Зокрема, ф'ючерси на Brent опустилися до 68,96 долара за барель, а WTI – до 63,19 долара.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Світові ціни на нафту й курс гривні – головні фактори, які впливають на вартість бензину й дизельного палива. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує майже 80% нафтопродуктів.

Ціна нафти Brent у середу, 8 січня, зросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку

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