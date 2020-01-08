Нафта злетіла вище $70 після атаки Ірану на бази США

Ціна нафти Brent у середу, 8 січня, зросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.
Різке зростання показала і російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.
Котирування Urals
Maanimo
Однак пізніше світові ціни на нафту повернулися до стабілізації. Зокрема, ф'ючерси на Brent опустилися до 68,96 долара за барель, а WTI – до 63,19 долара.
Котирування Brent
ICE Futures
Котирування WTI
ICE Futures
Світові ціни на нафту й курс гривні – головні фактори, які впливають на вартість бензину й дизельного палива. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує майже 80% нафтопродуктів.
Ціна нафти Brent у середу, 8 січня, зросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Бомбардування відбувалася двома хвилями.
На обіцянку Пентагону відповісти на атаку, в КВІР пригрозили "вдарити на цей раз в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування іранської земліответний удар припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).
При цьому увечері 7 січня Збройні сили США, включаючи ракетні батареї протиповітряної оборони, по всьому Близькому Сходу були приведені в стан підвищеної готовності.
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
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