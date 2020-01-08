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8 січня • оновлено в 13:00
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Нафта злетіла вище $70 після атаки Ірану на бази США

1.8т
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Ціна нафти Brent у середу, 8 січня, зросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель. Про це свідчать результати торгів.

Різке зростання показала і російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

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Однак пізніше світові ціни на нафту повернулися до стабілізації. Зокрема, ф'ючерси на Brent опустилися до 68,96 долара за барель, а WTI – до 63,19 долара.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Світові ціни на нафту й курс гривні – головні фактори, які впливають на вартість бензину й дизельного палива. Це пов'язано з тим, що Україна імпортує майже 80% нафтопродуктів.

Ціна нафти Brent у середу, 8 січня, зросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку

Ціна нафти Brent у середу, 8 січня, зросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Конфлікт США та Ірана Світові ціни на нафту
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Круглов Александр
Круглов Александр
Супер! Это только начало - нефть будет расти до 1000 долларов за баррель!
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