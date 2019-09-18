Нафта злетіла в ціні: як позначиться на курсі рубля

Атака на найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс вигідна для видобувних країн, в тому числі і для Росії.

"Світ навіть близько не здатний замінити понад п'ять мільйонів барелів на день, які експортувала Саудівська Аравія. Якщо зупинка видобутку триватиме більше десяти днів, ситуація з поставками сирої нафти ризикує стати критичною, оскільки обсяги експортних альтернативних поставок глобально обмежені", – повідомив керівник підрозділу дослідження нафтового ринку в Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, передають "РИА Новости".

Різке подорожчання нафти вже підтримало російську валюту. Курс євро опустився до 70,59 рубля, долар впав нижче 64-х – вперше з 1 серпня.

За словами аналітиків, російський бюджет виграє від зростання нафтових цін, однак навряд чи це триватиме довго.

"Ринок був "досить збалансованим" перед атакою єменських безпілотників на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії. Міжнародне енергетичне агентство і деякі великі країни-споживачі мають у своєму розпорядженні солідні запаси нафти. В кінцевому підсумку котирування підростуть лише на два-три долари за барель і залишаться на цьому рівні", – резюмував глава консалтингової компанії у нафтовій галузі FGE Ферейдун Фешаракі.

Нагадаємо, 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Атака на найбільше в Саудівській Аравії нафтове родовище вигідна для видобувних країн

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту початку торгів у 1988 році.

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