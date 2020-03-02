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2 березня • оновлено в 11:24
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Нафта злетіла в ціні після рекордного обвалу через коронавірус

3.8т
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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 2 березня, зросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу в кінці минулого тижня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 51,40 долара за барель, що на 3,4% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 3,1% – до 46,12 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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Нафта впаде до $10: у Росії забили на сполох через майбутній крах економіки

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 3,6% – до 47,14 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

До цього ціни вартість нафти зменшувалася через загрозу поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) за межами Китаю. Однак котирування сировини пішли вгору на тлі майбутньої зустрічі ОПЕК+.

При цьому експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.

Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.

За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.

У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу в кінці минулого тижня

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу в кінці минулого тижня

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.

  • Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.

  • У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.

  • Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлеголовые,зачем вам новость про нефть ,у вас её всё равно нет???
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Oleg Oleg, ну ты что! Вислоухие который год ждут обвала цен на нефть и краха России. Статья зрадная, ведь еще только вчера рагули до кровавых мозолей дрочили на снижение цен на биржах и вот опять ((
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