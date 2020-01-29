Нафта злетіла в ціні і пробила психологічну позначку

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 29 січня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,17 долара за барель, що на 1,4% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,8% – до 54,06 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,8% – до 56,76 долара за барель.

Котирування Urals Maanimo

Сировина перейшла до зростання на інформації про зниження запасів у США на 4,3 млн барелів.

Також на ціни вплинули повідомлення, що країни ОПЕК+ можуть продовжити термін дії угоди про обмеження видобутку.

Організація може розглянути можливість істотного скорочення видобутку в разі, якщо поширення коронавірусу призведе до різкого падіння попиту на нафту.

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 29 січня, виросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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