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29 січня • оновлено в 11:24
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Нафта злетіла в ціні і пробила психологічну позначку

1.3т
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Ціни на нафту еталонних марок у середу, 29 січня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,17 долара за барель, що на 1,4% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,8% – до 54,06 долара за барель.

Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

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При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,8% – до 56,76 долара за барель.

Котирування Urals

Котирування Urals

Maanimo

Сировина перейшла до зростання на інформації про зниження запасів у США на 4,3 млн барелів.

Також на ціни вплинули повідомлення, що країни ОПЕК+ можуть продовжити термін дії угоди про обмеження видобутку.

Організація може розглянути можливість істотного скорочення видобутку в разі, якщо поширення коронавірусу призведе до різкого падіння попиту на нафту.

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 29 січня, виросли в ході азіатських торгів

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 29 січня, виросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше ціна нафти Brent виросла до 71,13 долара за барель на новинах про атаку Ірану на дві американські військові бази в Іраку.

  • Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив до 65,46 долара за барель.

  • Різке зростання показала й російська нафта Urals, яка подорожчала до 61,38 долара за барель.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віктор Калиненко
Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
Brent
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Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Свидомые, откажитесь от двигателей внутреннего сгорания и вернитесь на воловью тягу. Ограничьте спрос на нефть.
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