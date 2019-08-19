Нафта злетіла в ціні і наблизилася до нової психологічної позначки

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 19 серпня, зросли в ході азіатських торгів.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,28 долара за барель, що на 1,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,9% – до 55,40 долара за барель.
Котирування Brent зросли
ICE Futures
Котирування WTI зросли
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,1% до 56,54 долара за барель.
Котирування Urals зросли
Maanimo
Ціни на нафту ростуть на тлі побоювань щодо видобутку сировини в Саудівській Аравії, повідомляють "РІА Новини".
Зокрема, в суботу заколотники з правлячого на півночі Ємену руху "Ансар Алла" провели атаку з використанням десяти дронів на НПЗ і родовище Шейбі на сході Саудівської Аравії.
Це стало їх найбільшою операцією на території королівства далеко від кордону з Єменом з моменту початку військових дій арабської коаліції в країні в 2015 році.
Старший ринковий стратег CMC Markets Майкл Маккарті підкреслив, що атака в Саудівській Аравії допомагає підтримати ринок нафти.
Ціни на нафту виросли
Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також має рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.
Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.
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