Нафта злетіла в ціні через тиск ОПЕК

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 4 березня, зросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу в кінці минулого тижня.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 52,59 долара за барель, що на 1,4% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 2,5% – до 47,94 долара за барель.
Котирування Brent
ICE Futures
Котирування WTI
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 0,1% – до 46,18 долара за барель
Котирування Urals
Maanimo
Котирування нафти ростуть на інформації про те, що технічний комітет ОПЕК+ рекомендував посилити скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу.
До цього в лютому технічний комітет вже рекомендував додаткове зниження видобутку на 600 тис. б/д на тлі початку спалаху коронавірусу.
При цьому експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.
Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.
За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.
У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.
Ціни на нафту еталонних марок у середу, 4 березня, зросли в ході азіатських торгів після рекордного обвалу в кінці минулого тижня
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше нафта помітно дешевшала на новинах про поширення епідемії коронавірусу в Китаї.
Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.
У Китаї підтвердили сотні випадків інфікування новим небезпечним коронавірусом 2019-nCoV. Він передається від людини до людини.
Спалах невідомого походження в місті Ухань провінції Хубей трапився ще наприкінці грудня, тепер же вдалося підрахувати кількість заражених.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".