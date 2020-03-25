Нафта впевнено подорожчала на тлі антикризових заходів США

Ціни на нафту еталонних марок впевнено зростають на новинах про досягнення в ніч на середу сенаторами-демократами і адміністрацією Дональда Трампа угоди по $2-трлн пакету заходів зі стимулювання економіки в умовах пандемії, викликаної коронавірусом COVID-19.
Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures у середу склала $ 28,01 за барель, що на $ 0,86 (3,17%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси підвищилися в ціні на 0,4%, до $ 27,15 за барель.
Станом на ранок, 25 березня, нафта Brent продовжила торгуватися у позитивному тренді, подорожчавши на 1,4% до 27,53 $ за барель.
Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до закриття торгів подорожчав на 2,8% - до $24,01 за барель. Сьогодні ця нафта торгується на позначці $24,82, подорожчавши таким чином на 3,37%.
Крім цього, в середу трейдери чекають на публікацію даних Міненерго США про зміну запасів палива у країні. Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 1,35 млн барелів, бензину - на 2,6 млн барелів, дистилятів - на 1,9 млн барелів.
Аналітики, опитані S&P Global Platts, в свою чергу, прогнозують збільшення запасів нафти на 2,5 млн барелів і скорочення запасів бензину і дистилятів на 2,4 млн барелів і 1,6 млн барелів відповідно.
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Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
6 березня переговори щодо угоди між країнами ОПЕК+ зі скорочення видобування нафти завершилися повним провалом через позицію Росії.
Біржі в Європі впали на тлі обвалу нафтових котирувань, які відбулися після розпаду угоди Організації країн – експортерів нафти. Найбільше падіння продемонстрував індекс Лондонської біржі FTSE 100 – 8,54%.
Акції російських компаній на біржі у Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
Агентство Goldman Sachs спрогнозувало, що протягом II кварталу 2020 року вартість бареля нафти марки Brent впаде до $20. Це означає, що ціна російської Urals може скласти $15-16/барель.
Японський банк Mizuho передбачив падіння цін на нафту нижче за нуль. Там вважають, що вільні сховища дуже швидко заповняться, тож виробникам доведеться доплачувати, щоб десь зберігати сировину.
Вартість бареля нафти марки Brent може впасти нижче за $20 вже в середині квітня, а ціни на WTI можуть опуститися аж до $15-17/бар.
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