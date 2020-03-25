Нафта впевнено подорожчала на тлі антикризових заходів США

Ціни на нафту еталонних марок впевнено зростають на новинах про досягнення в ніч на середу сенаторами-демократами і адміністрацією Дональда Трампа угоди по $2-трлн пакету заходів зі стимулювання економіки в умовах пандемії, викликаної коронавірусом COVID-19.

Вартість травневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures у середу склала $ 28,01 за барель, що на $ 0,86 (3,17%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ф'ючерси підвищилися в ціні на 0,4%, до $ 27,15 за барель.

Станом на ранок, 25 березня, нафта Brent продовжила торгуватися у позитивному тренді, подорожчавши на 1,4% до 27,53 $ за барель.

Ф'ючерс на нафту WTI на травень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до закриття торгів подорожчав на 2,8% - до $24,01 за барель. Сьогодні ця нафта торгується на позначці $24,82, подорожчавши таким чином на 3,37%.

Крім цього, в середу трейдери чекають на публікацію даних Міненерго США про зміну запасів палива у країні. Напередодні Американський інститут нафти (API) повідомив, що запаси нафти в країні минулого тижня скоротилися на 1,35 млн барелів, бензину - на 2,6 млн барелів, дистилятів - на 1,9 млн барелів.

Аналітики, опитані S&P Global Platts, в свою чергу, прогнозують збільшення запасів нафти на 2,5 млн барелів і скорочення запасів бензину і дистилятів на 2,4 млн барелів і 1,6 млн барелів відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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