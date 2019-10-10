Ціни на нафту впали через зрив переговорів Трампа з Китаєм

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 10 жовтня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,27 доларів за барель, що на 0,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати продаж.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зменшилися на 0,3% – до 52,52 доларів за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Того ж дня вартість російської нафти Urals просіла на 0,2% – до 53,45 доларів за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Ціни на сировину еталонних марок знижуються на тлі песимізму щодо перспектив глобальної економіки, передає "Інтерфакс".

За попередніми даними, представники КНР та США не змогли досягти прогресу на торговельних переговорах на рівні заступників головних перемовників. Джерела зазначили, що делегація з Пекіну на чолі з віцепрем'єром Держради Лю Хе має намір поїхати з Вашингтона вже після першої доби свого візиту, хоча спочатку передбачалося, що консультації триватимуть два дні.

Водночас представник апарату американського президента повідомив, що Білому дому невідомо про плани китайської сторони покинути столицю раніше запланованого терміну.

Китайська делегація має намір покинути Вашингтон вже після першого дня переговорів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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