Нафта впаде до $10: у Росії забили на сполох через майбутній крах економіки

Міністерство фінансів Російської Федерації оцінило втрати бюджету від шоків на сировинних ринках.
Зокрема, в несприятливому сценарії ціни на нафту марки Urals опустяться до $10 за барель і залишаться на цьому рівні протягом десяти років, передають "Известия".
У перший рік падіння цін бюджет недоотримає приблизно 5% ВВП. Якщо ж після цього нафта не буде дорожчати десять років, скарбниця втратить доходи, рівні 70% ВВП.
При цьому представниця Економічної експертної групи Олександра Суслина зазначила, що сценарій з падінням нафти до $10 за барель вкрай малоймовірний.
За її словами, серед шокових варіантів розвитку ситуації цей радикальний.
"Розраховувати втрати в разі апокаліпсису – це скоріше чисто технічна задача. На основі гранично низьких показників простіше оцінити чутливість економіки до більш м'яких зрушень на ключових ринках", – резюмувала експерт.
Міністерство фінансів Російської Федерації оцінило втрати бюджету від шоків на сировинних ринках
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.
Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – близько половини того, що видобувається в країні.
Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити.
Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.
У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.
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