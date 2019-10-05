Нафта впаде до $10: у Росії забили на сполох через майбутній крах економіки

Міністерство фінансів Російської Федерації оцінило втрати бюджету від шоків на сировинних ринках.

Зокрема, в несприятливому сценарії ціни на нафту марки Urals опустяться до $10 за барель і залишаться на цьому рівні протягом десяти років, передають "Известия".

У перший рік падіння цін бюджет недоотримає приблизно 5% ВВП. Якщо ж після цього нафта не буде дорожчати десять років, скарбниця втратить доходи, рівні 70% ВВП.

При цьому представниця Економічної експертної групи Олександра Суслина зазначила, що сценарій з падінням нафти до $10 за барель вкрай малоймовірний.

За її словами, серед шокових варіантів розвитку ситуації цей радикальний.

"Розраховувати втрати в разі апокаліпсису – це скоріше чисто технічна задача. На основі гранично низьких показників простіше оцінити чутливість економіки до більш м'яких зрушень на ключових ринках", – резюмувала експерт.

Міністерство фінансів Російської Федерації оцінило втрати бюджету від шоків на сировинних ринках

Як повідомляв OBOZREVATEL:

14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – близько половини того, що видобувається в країні.

Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.

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