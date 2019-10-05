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6 жовтня • оновлено в 18:09
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Нафта впаде до $10: у Росії забили на сполох через майбутній крах економіки

28.4т Читати матеріал російською

Міністерство фінансів Російської Федерації оцінило втрати бюджету від шоків на сировинних ринках.

Зокрема, в несприятливому сценарії ціни на нафту марки Urals опустяться до $10 за барель і залишаться на цьому рівні протягом десяти років, передають "Известия".

У перший рік падіння цін бюджет недоотримає приблизно 5% ВВП. Якщо ж після цього нафта не буде дорожчати десять років, скарбниця втратить доходи, рівні 70% ВВП.

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При цьому представниця Економічної експертної групи Олександра Суслина зазначила, що сценарій з падінням нафти до $10 за барель вкрай малоймовірний.

За її словами, серед шокових варіантів розвитку ситуації цей радикальний.

"Розраховувати втрати в разі апокаліпсису – це скоріше чисто технічна задача. На основі гранично низьких показників простіше оцінити чутливість економіки до більш м'яких зрушень на ключових ринках", – резюмувала експерт.

Міністерство фінансів Російської Федерації оцінило втрати бюджету від шоків на сировинних ринках

Міністерство фінансів Російської Федерації оцінило втрати бюджету від шоків на сировинних ринках

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

  • Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – близько половини того, що видобувається в країні.

  • Відповідальність за атаку взяли на себе єменські повстанці-хусити.

  • Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.

  • Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

  • У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.

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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Блин! Ужосс! По 20 ещё жить можно, но по 10... СКОРО ! Ждите , ждуны!
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6
1
Тарас Бор
Тарас Бор
Kuksok Hovna,надеюсь ты завтра не проснёшься.
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3
Predin Paul
Predin Paul
как это бюджет не получит 5% ввп при цене 10$ за баррель ,если себестоимость добычи в рашке составляет 20 $ за бочку?бюджет в этом случае не получит 80 %ВВП в год
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Predin Paul, вот благодаря таким экономистам, как ты, вы самая развитая страна :)))
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4
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Что опять в труху и в клочья?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Иваненко Виталий, На этой недели, третий раз)))))))
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