Нафта відреагувала на перемогу Байдена різким подорожчанням

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 9 листопада, різко зросли через перемогу кандидата від демократів Джо Байдена на виборах у США.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 40,42 долара за барель, що на 2,5% вище за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.

Вартість ф'ючерсів Brent ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 2,7% – до 38,14 долара за барель.

Вартість ф'ючерсів WTI ICE Futures

"Торгівля сьогодні вранці відображає зростаючу впевненість в тому, що Джо Байден займе Білий дім, але Республіканська партія збереже контроль над Сенатом. Результат ідеальний з точки зору ринку. Жодна зі сторін не контролює Конгрес, тому як торгові війни, так і підвищення податків в основному не обговорюються", – заявив у коментарі Reuters головний ринковий стратег CMC Markets у Сіднеї Майкл Маккарті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні ціни на нафту еталонних марок упали через зростання кількості нових заражень коронавірусом у світі. Brent опустилася до $42,23 за барель, а WTI – до $39,98 за барель.