Нафта стрімко злетіла в ціні через Росію і США: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 5 вересня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,77 долара за барель, що на 4,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 4,2% – до 56,30 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 3,6% до 56,49 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Підтримку нафтовому ринку надало введення нових американських санкцій щодо Ірану, а також заява міністра енергетики Росії Олександра Новака про те, що Москва у вересні знизить видобуток нафти до рівня, встановленого угодою ОПЕК+, повідомляє "Інтерфакс".

"Той факт, що Пекін і Вашингтон домовилися про відновлення переговорів, дає надію на деяке ослаблення напруженості у відносинах двох країн, проте сторони як і раніше розходяться у думках з ключових питань", – відзначають аналітики.

Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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