У вівторок, 28 квітня нафта WTI продовжує стрімко дешевшати, впавши ще на 15%, опустившись нижче позначки в $11 за барель, інвестори намагаються якомога швидше позбутися від контрактів на цю сировину.

Як почалися торги

Як повідомляє Investing.com, вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $22,18 за барель, що на 3,86% ($ 0,89) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на 14,32% ($ 1,83) – до $10,95 за барель. У понеділок зниження склало 25%.

Що послужило причиною падіння

У понеділок ввечері ф'ючерси на WTI різко впали після того, як United States Oil Fund LP, найбільший нафтовий ETF (біржовий фонд), розповів про намір продати червневі контакти, на які припадає 20% з його $3,6-мільярдного портфеля. Цей крок фонд зробив, щоб дотримати обмеження за обсягом контрактів, а також з урахуванням ситуації на ринку. Біржа CME, накладаючи такі обмеження, робить превентивні заходи, побоюючись, що ціни на найближчі ф'ючерси знову підуть у мінус через дефіцит сховищ для сировини.

Експерти JPMorgan Chase&Co вважають, що американським виробникам треба вже в квітні знизити виробництво на 1 млн барелів на добу, щоб уникнути заповнення сховищ у Кушинзі в травні-червні більш ніж на 90%, пише агентство Bloomberg.

Водночас відновлення попиту на нафту у Китаї говорить про те, що споживання сировини поступово зросте і в США, Європі після зняття карантинних обмежень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів. У підсумку, у берегів Каліфорнії почали накопичуватися переповнені танкери.

За словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища. У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

Тим часом, ціни на сховища нафти виросли до нечуваних значень через відсутність попиту, при цьому на ринку вже зайняті 73% існуючих потужностей.