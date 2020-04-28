Головна Новини
28 квітня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Нафта стрімко подешевшала: інвестори масово позбулися контрактів

1.4т
Читати матеріал російською

У вівторок, 28 квітня нафта WTI продовжує стрімко дешевшати, впавши ще на 15%, опустившись нижче позначки в $11 за барель, інвестори намагаються якомога швидше позбутися від контрактів на цю сировину.

Як почалися торги

Як повідомляє Investing.com, вартість червневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $22,18 за барель, що на 3,86% ($ 0,89) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Нафта стрімко подешевшала

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подешевшав на 14,32% ($ 1,83) – до $10,95 за барель. У понеділок зниження склало 25%.

Нафта стрімко подешевшала

Що послужило причиною падіння

У понеділок ввечері ф'ючерси на WTI різко впали після того, як United States Oil Fund LP, найбільший нафтовий ETF (біржовий фонд), розповів про намір продати червневі контакти, на які припадає 20% з його $3,6-мільярдного портфеля. Цей крок фонд зробив, щоб дотримати обмеження за обсягом контрактів, а також з урахуванням ситуації на ринку. Біржа CME, накладаючи такі обмеження, робить превентивні заходи, побоюючись, що ціни на найближчі ф'ючерси знову підуть у мінус через дефіцит сховищ для сировини.

Експерти JPMorgan Chase&Co вважають, що американським виробникам треба вже в квітні знизити виробництво на 1 млн барелів на добу, щоб уникнути заповнення сховищ у Кушинзі в травні-червні більш ніж на 90%, пише агентство Bloomberg.

Водночас відновлення попиту на нафту у Китаї говорить про те, що споживання сировини поступово зросте і в США, Європі після зняття карантинних обмежень.

Нафта стрімко подешевшала

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США зупиняються заводи з переробки нафти через колосальне падіння попиту внаслідок карантинних заходів. У підсумку, у берегів Каліфорнії почали накопичуватися переповнені танкери.

За словами американського президента Дональда Трампа, небувало низькі ціни на нафту дозволять США повністю заповнити свої стратегічні нафтосховища. У понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для її зберігання.

Тим часом, ціни на сховища нафти виросли до нечуваних значень через відсутність попиту, при цьому на ринку вже зайняті 73% існуючих потужностей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А шо там Юралс? Чем скот из-за пАребрика харчеваться будет?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Кацaп Кацaпыч, ты уже переквалифицировался на погонщика улиток или сортировщика рапса....самолет за жoпoмoями паны уже высылают на днях.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 9410.

    Вилікувалися: 992. Померли: 239.

  • У світі захворіли вже 3 мільйона осіб, загинули – майже 209 тисяч.

  • Шмигаль назвав умову, за якої карантин в Україні може завершитися достроково.

  • ВООЗ зробила тривожну заяву про пандемію: це ще не кінець.

  • COVID-19 може знаходитися в повітрі кілька годин: вчені назвали небезпечні місця.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги