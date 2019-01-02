Нафта різко подорожчає у 2019 році: озвучені причини

Нафта буде дорожчати, незважаючи на угоду Організація країн-експортерів нафти про скорочення видобутку на 1,2 млн барелів за добу.

Найбільші банки світу спрогнозували зростання цін на Brent у середньому до 70 доларів за барель, повідомляє UBR.

"Ми могли б навіть побачити щось схоже на V-подібне відновлення за двох дуже важливих умов. По-перше, скорочення експорту ОПЕК веде до скорочення запасів. І друге: ми не бачимо подальшого погіршення макроекономічних умов", – прокоментував ситуацію керівник відділу досліджень у сфері енергетики і товарів у Barclays Plc Майкл Коен.

За словами аналітиків, за відсутності серйозного економічного спаду світове споживання нафти продовжуватиме рости приблизно такими ж темпами, як в останні роки. Головним чином це буде відбуватися за рахунок країн, що розвиваються, зокрема Китаю. Водночас експерти сумніваються у тому, що ОПЕК реально скоротить видобуток нафти.

У такій ситуації фінансові конгломерати Morgan Stanley і Standard Chartered Plc прогнозують нафту по 78 доларів за барель.

"Обсяг виробництва, оголошений ОПЕК+, ймовірно, достатній для того, щоб збалансувати ринок у першій половині 2019 року і запобігти нарощуванню запасів", – зазначив керуючий директор Morgan Stanley Мартейн Рац.

Крім того, аналітики підкреслюють, що в цьому році видобуток нафти в Сполучених Штатах перевищить показник у 12 млн барелів – більш ніж у двох інших великих світових виробників – Саудівської Аравії і Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 грудня Росія під тиском Організації країн-експортерів нафти погодилася скоротити видобуток "чорного золота" приблизно на 3%.

Усього нафтовий картель прибере з ринку 800 тисяч барелів, а інші країни-учасники угоди знизять видобуток на 400 тисяч барелів. Угода діятиме протягом півроку з можливим переглядом параметрів у квітні.