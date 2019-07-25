Нафта різко подешевшала: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 25 липня, впали в ході азіатських торгів.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 63,33 долара за барель, що на 0,8% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 1,2% – до 56,10 долара за барель.
Котирування Brent впали
ICE Futures
Котирування WTI впали
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,5% до 60,23 долара за барель.
Котирування Urals впали
Maanimo
Ціни на нафту еталонних марок знижуються на сигналах ослаблення глобального економічного підйому.
Зокрема, європейські експерти вказали на зниження виробничої активності в США до мінімального рівня з 2009 року, в Німеччині – до мінімуму за сім років, передає Investing.com.
"Зазвичай динаміка нафтового ринку визначається факторами, які так чи інакше впливають на потенційні поставки нафти, проте в останні пару місяців рушійною силою є саме оцінка потенційного попиту", – заявив керуючий партнер Vanguard Markets Стівен Іннес.
"Ми знаємо, однак, що країни ОПЕК чітко дотримуються угоди про обмеження видобутку, а світові центробанки готуються до нарощування стимулів. Тому значне падіння цін на нафту малоймовірно", – резюмував він.
Ціни на нафту впали
Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.
Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.
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