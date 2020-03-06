Нафта рекордно обвалилася через провал Росії в ОПЕК

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 6 березня, впали в ході азіатських торгів до мінімуму 2017 року.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 49,59 долара за барель, що на 1,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 1,3% – до 45,48 долара за барель.
Котирування Brent
ICE Futures
Котирування WTI
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals знизилася на 3,8% – до 46,10 долара за барель.
Котирування Urals
Maanimo
Котирування нафти падають на інформації про те, що Росія не досягла консенсусу зі своїм головним партнером по угоді ОПЕК – Саудівською Аравією.
Зокрема, технічний комітет ОПЕК+ рекомендував посилити скорочення видобутку на 1 млн барелів на добу.
При цьому експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.
Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.
За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.
Попит в Китаї може впасти в середньому на 1,5 млн б/д у першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.
Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 6 березня, впали в ході азіатських торгів до мінімуму 2017 року
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