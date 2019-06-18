Нафта Путіна пішла в ЄС: Німеччина повідомила про проблему

Німецькі нафтопереробні заводи PCK Schwedt і Leuna почали отримувати чисту російську нафту по трубопроводу "Дружба".

"PCK Schwedt отримує нафту, проте не в тому обсязі, як до припинення транзиту", – заявив представник MWV, повідомляє Reuters.

За його словами, заводи зможуть почати працювати на повну потужність лише через кілька днів, оскільки пропускна здатність трубопроводу і поставки нарощуються.

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"Отримання нафти Leuna також відновилося, але інших подробиць про обсяги поставок на завод поки немає", – додав представник MWV.

При цьому російська трубопровідна монополія "Транснафта" розраховує, що робота "Дружби" після витіснення некондиційної нафти буде відновлена з 1 липня.

У той же час в MWV відзначили, що питання про те, коли трубопровід знову запрацює на повну потужність, залишається відкритим, оскільки роботи з очищення продовжуються.

PCK Schwedt отримує нафту, проте не в тому обсязі, як до припинення транзиту

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня стало відомо, що білоруський концерн "Білнафтохім" тимчасово обмежив транзит нафти і нафтопродуктів із Росії до інших країн.

У "Білнафтохімі" заявили про різке погіршення якості нафти, яка надходить нафтопроводом із Росії. Вміст хлорорганічних сполук у нафті Urals у десятки разів перевищив гранично допустимі значення.

23 квітня неякісна нафта з Росії з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук вже дійшла до нафтопереробних підприємств Європейського Союзу.

Азербайджан заявив, що буде готовий допомогти Білорусі в разі її звернення з питання поставок нафти.

23 квітня Білорусь тимчасово призупинила поставки світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії.

25 квітня компанія "Укртранснафта" припинила транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба".

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