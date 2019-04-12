Нафта знову підскочила в ціні

Світові ціни на нафту після незначного здешевлення знову продовжили зростання.

Як свідчать дані торгів на біржі ICE Futures, травневі ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 0,44%, склавши $63,86 за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні виросли на 0,33% - до $71,08 за барель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в ході торгів у четвер, 11 квітня, незначно знизилися.

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