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Нафта знову підскочила в ціні

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Світові ціни на нафту після незначного здешевлення знову продовжили зростання.

Як свідчать дані торгів на біржі ICE Futures, травневі ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 0,44%, склавши $63,86 за барель.

Нафта знову підскочила в ціні
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Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в червні виросли на 0,33% - до $71,08 за барель.

Нафта знову підскочила в ціні

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в ході торгів у четвер, 11 квітня, незначно знизилися.

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Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
нафта
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