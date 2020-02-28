Нафта пробила рекордний мінімум через епідемію коронавірусу

Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 28 лютого, впали в ході азіатських торгів до мінімумів за останні 13 місяців.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 50,78 долара за барель, що на 2,8% нижче за рівень закриття попередньої сесії. Про це свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 3,1% – до 45,68 долара за барель.
Котирування Brent
ICE Futures
Котирування WTI
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals впала на 3,5% – до 47,36 долара за барель.
Котирування Urals
Maanimo
Вартість нафти зменшилася через загрозу поширення коронавірусної інфекції (COVID-19) за межами Китаю.
"Зниження котирувань нафти з початку спалаху захворювання відображає чутливість сировинних товарів до побоювань щодо зростання глобальної економіки", – йдеться у звіті Commonwealth Bank of Australia.
Експерти зазначають, що спалах пневмонії нового типу може призвести до уповільнення зростання глобальної економіки й обернеться подальшим спадом попиту на нафту.
Зокрема, аналітики Goldman Sachs Group знизили свій прогноз зростання попиту на нафту у 2020 році майже вдвічі. Прогноз цін на нафту в першому кварталі був знижений на 16%.
За оцінками експертів, нафтові ціни залишаться низькими в першій половині 2020 року і відновляться до кінця року.
У лютому попит у Китаї може впасти приблизно на 3,4 млн б/д, тоді як зниження в середньому складе 1,5 млн б/д в першому кварталі і 0,4 млн б/д за підсумками року.
Ціни на нафту еталонних марок в п'ятницю, 28 лютого, впали в ході азіатських торгів до мінімумів за останні 13 місяців
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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Коронавірус 2019-nCoV (новий штам вірусу пневмонії) вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього збудника від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпеку.
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