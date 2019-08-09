Нафта повернулася до падіння: що відбувається

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 9 серпня, впали в ході азіатських торгів після обвалу до мінімальних позначок з початку року.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 57,27 долара за барель, що на 0,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 0,13% – до 52,47 долара за барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 1,1% до 54,84 долара за барель

Котирування Urals впали Maanimo

Експерти відзначають, що підтримку ринку можуть надати дії Саудівської Аравії, представники якої почали консультації з ОПЕК щодо питання можливої реакції на падіння цін на нафту.

"Цілком зрозуміло, що вони почнуть втручатися у ціни на цих рівнях – Brent у районі $55 за барель для них не підходить", – повідомив глава відділу досліджень Marex Spectron Георгі Славов, передає "Інтерфакс".

"Я більш ніж очікую, що вони будуть агресивно втручатися, але чи будуть вони робити це формально, вимагаючи екстреного засідання ОПЕК, або просто за допомогою заяв – це питання", – резюмував він.

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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