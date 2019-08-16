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Нафта посилила падіння: що буде з цінами

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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 16 серпня, впали в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,02 долара за барель, що на 0,8% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,1% – до 55,33 долара за барель.

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Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI підвищилися

Котирування WTI підвищилися

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,5% – до 55,86 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Водночас експерти вважають, що сировина може піднятися у разі ослаблення торгових побоювань і геополітичних ризиків, передає "Інтерфакс".

"Інвестори все ще сподіваються на прогрес на торгових переговорах, і, швидше за все, Трамп відчуває тиск через обвал фінансових ринків", – резюмував аналітик сировинного ринку в Samsung Futures Кім Квангре.

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину з початку серпня досяг 10%.

Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема, Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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