Як українцям заощадити на паливі 3-5 грн на літрі: проста порада

В Україні настав низький сезон споживання палива. На АЗС з метою підвищити продажі роблять великі знижки для власників дисконтних карт.

Так вважають опитані "Сегодня" аналітики. Відзначається, що для "своїх" ціни на бензин і особливо на літнє дизпаливо, можуть бути нижчі на 3-5 грн/л, ніж для тих, хто не має карти на знижку.

Аналітики впевнені, що на цьому тижні ціни на бензин не будуть змінюватися в роздробі, а ось літнє дизпаливо подешевшає.

"Зараз річний дизель всі розпродають, щоб звільнити ємності для зимового палива. Тому можна чекати не тільки знижок для лояльних клієнтів, але і здешевлення річного ДТ для всіх в окремих мережах", – говорить аналітик А-95 Сергій Куюн.

На думку заступника директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадія Рябцева, зимовий дизель, навпаки, буде дорожчати, особливо поки ним не скрізь можна заправитися.

Відзначається, що зростання цін залежить від температури, і, якщо раптом вдарять морози – подорожчання може стати і спекулятивним на тлі несподіваного збільшення попиту на зимове ДП і його можливого дефіциту.

"Нафта дорожчає на тлі відновлення економіки Японії і Китаю, але не можна говорити про те, що це найближчим часом може вплинути на вартість нафтопродуктів", – впевнений Куюн.

За його словами, на тижнф ціни на газ залишаться стабільними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на початку жовтня стрибнула ціна на пальне для автомобілів. Протягом тижня бензин, дизель і автогаз можуть подорожчати ще на гривню.