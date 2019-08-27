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Нафта подорожчала через торговельну війну Трампа

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Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 27 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,89 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,4% – до 53,82 долара за барель.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 0,2% до 56,72 долара за барель

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Сировина дорожчає на заяві американського президента Дональда Трампа про те, що влада Сполучених Штатів отримала телефонні дзвінки від представників уряду Китаю, зацікавленого у відновленні переговорів про торговельну угоду.

Зокрема, за підсумками саміту G7 Трамп заявив, що Пекін "відчайдушно" хоче укладення угоди з Вашингтоном, повідомляє "Інтерфакс".

"Невизначеність у торговельній сфері є головною причиною волатильності ринку", – резюмував аналітик IHS Markit Маршалл Стівс.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

  • Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів митами буде обкладений практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

  • 20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

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Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Теги
Brent WTI Urals
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филипп филипыч
филипп филипыч
2.6 тыс.дол ввп на душу в украине 10.7 в россии. когда рашка фсьо?)
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