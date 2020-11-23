Нафта подорожчала через новини про успіх вакцини від COVID-19

У понеділок, 23 листопада, ціни на нафту виросли більш ніж на 1%, продовжуючи тенденцію минулого тижня. Трейдери очікують відновлення попиту в зв'язку з успішними випробуваннями вакцини проти коронавірусу.

Як повідомляє Reuters, настрої були також підтримані очікуваннями, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія та інші виробники можуть продовжити угоду щодо обмеження видобутку.

Нафта марки Brent подорожчала на 94 цента до $45,90 за барель. Тоді як WTI подорожчала на 76 центів до $43,18 за барель. Минулого тижня обидва показники підскочили на 5%.

Ціна на Brent ICE Futures

Ціна на WTI ICE Futures

"Прогноз попиту покращився завдяки новинам про прогрес у розробці вакцин проти COVID-19. Офіційний представник США сказав, що перші щеплення в Сполучених Штатах можуть початися через день або два після отримання дозволу регулюючих органів", – відзначає агентство.

Британський виробник ліків AstraZeneca заявив, що його вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, може мати близько 90% ефективності.

Аналітик PVM Стівен Бреннок сказав, що ця новина відірвала настрої від "похмурих фундаментальних показників".

"Інвестори ігнорують короткострокові перешкоди, головними з яких є зростання кількості заражень COVID, і замість цього з нетерпінням чекають наступного літа", – сказав він.

Що стосується пропозиції, то ОПЕК+, яка зустрічається 30 листопада та 1 грудня, розгляне варіанти продовження угоди по скороченню видобутку як мінімум на три місяці з січня.

Більш дрібні російські нафтові компанії як і раніше планують перекачувати більше нафти у цьому році, повідомила група, що представляє виробників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Об'єднані Арабські Емірати пригрозили вийти з нафтової угоди ОПЕК+ через зростання напруженості у відносинах з Саудівською Аравією і Росією.