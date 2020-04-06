Нафта подешевшала після зриву домовленостей між РФ і Саудівською Аравією

Ціни на нафту почали понеділок, 6 березня, зі зниження, після того як на вихідних інвестори втратили оптимізм щодо можливості укладення між Росією, Саудівською Аравією і США угоди щодо зниження світового видобутку приблизно на 10%.

Ф'ючерси на Brent, відігравши велику частину втрат, впали на 0,12% до рівня закриття і торгуються у $34,07 за барель. Ф'ючерси на WTI знизилися до цього часу на 0,6% - до $28,17 за барель.

Відзначимо, що ОПЕК та інші нафтовидобувні країни відклали телеконференцію, що ринок сприйняв як поганий знак.

Росія і Саудівська Аравія дають зрозуміти, що не готові йти на скорочення, якщо до них не приєднаються США. Однак за підсумками п'ятничної зустрічі президента Дональда Трампа з главами американських нафтових компаній ніяких обнадійливих сигналів з цього приводу не було. "У нас вільний ринок. В результаті ринок вирішить проблему", - сказав Трамп.

Більш того, Вашингтон натякає на можливість введення мит на імпорт нафти, якщо Саудівська Аравія і Росія не припинять цінову війну. Експерти Clearview Energy Partners вважають, що на зустрічі ОПЕК + в четвер США швидше виступлять з погрозами, ніж з пропозиціями щодо зниження видобутку американськими виробниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву". Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла.

Через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

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