Головна Новини
6 квітня • оновлено в 09:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Нафта подешевшала після зриву домовленостей між РФ і Саудівською Аравією

2.7т
Читати матеріал російською

Ціни на нафту почали понеділок, 6 березня, зі зниження, після того як на вихідних інвестори втратили оптимізм щодо можливості укладення між Росією, Саудівською Аравією і США угоди щодо зниження світового видобутку приблизно на 10%.

Ф'ючерси на Brent, відігравши велику частину втрат, впали на 0,12% до рівня закриття і торгуються у $34,07 за барель. Ф'ючерси на WTI знизилися до цього часу на 0,6% - до $28,17 за барель.

Нафта подешевшала після зриву домовленостей між РФ і Саудівською Аравією
Нафта подешевшала після зриву домовленостей між РФ і Саудівською Аравією

Відзначимо, що ОПЕК та інші нафтовидобувні країни відклали телеконференцію, що ринок сприйняв як поганий знак.

Росія і Саудівська Аравія дають зрозуміти, що не готові йти на скорочення, якщо до них не приєднаються США. Однак за підсумками п'ятничної зустрічі президента Дональда Трампа з главами американських нафтових компаній ніяких обнадійливих сигналів з цього приводу не було. "У нас вільний ринок. В результаті ринок вирішить проблему", - сказав Трамп.

Більш того, Вашингтон натякає на можливість введення мит на імпорт нафти, якщо Саудівська Аравія і Росія не припинять цінову війну. Експерти Clearview Energy Partners вважають, що на зустрічі ОПЕК + в четвер США швидше виступлять з погрозами, ніж з пропозиціями щодо зниження видобутку американськими виробниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія програла нафтову війну ще до того, як Саудівська Аравія почала в повну силу тиснути на "наддержаву". Більш того – тепер РФ буде змушена виплачувати контрибуцію як сторона, що програла.

Через обвал цін на нафту бюджет Росії, розрахований виходячи з високої вартості сировини, за березень і квітень недоотримає понад $1 млрд.

Президент РФ Володимир Путін визнав, що бюджет країни провалиться, якщо ціна на нафту не підніметься вище 42 доларів за барель.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Світові ціни на нафту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Світові ціни на нафту
Особа
Дональд Трамп
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
1
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Да уберите уже из статейки бред про "теперь РФ будет вынуждена выплачивать контрибуцию как проигравшая сторона." Вы совсем, что-ли, больные?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги